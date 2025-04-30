Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Motul North Cyprus’un üstlendiği “Kuzey Kıbrıs 2025 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası” 27 Nisan Pazar günü başladı. Toplam Altı yarış hafta sonundan oluşan şampiyonada sezonun ilk yarışlar Cemsa Sporting Center’de gerçekleştirdi. 27 Nisan Pazar sabahı serbest antrenmanlar, teknik kontroller ve yarışçı bilgilendirme toplantısının ardından organizasyon öğle saatlerinde resmi antrenmanlarla devam etti. 4 kategoride yarışların yapıldığı organizasyon sıralama turları, ilk ayak yarışları ve final ayağı yarışlarıyla tamamlandı.

MİNİ KATEGORİDE ASİL, JUNİOR KATEGORİDE EREN ZİRVEDE

Kuzey Kıbrıs 2025 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası’nda bu sezon da kıran kırana yarışlar yapılacak. 5 sporcunun piste çıktığı Mini kategoride heyecanlı yarışlar sonunda Asil Özbahadır birinci olmayı başardı. 3 seansta da zirvede yer alan Asil’i Ateş Karalım takip etti. Reşat Altınör ile Ateş Karalım’ın mücadelesi izlemeye değerdi. Reşat üçüncü olmayı başardı. Junior kategoride 7 pilot piste çıktı. İddialı pilotların yanında yeni pilotlar da vardı. Eren Ortaç sıralamaların ardından iki yarışta da ilk sırada yer alarak günün birincisi olmayı başardı. Su Karalım ile Mustafa Topcu kıyasıya bir mücadele sergilediler fakat Su ikinci olmayı başardı. Mustafa ise üçüncü olarak podyuma çıkmayı başardı.

DEMİR SENİOR KATEGORİDE, FAHRİ MASTER KATEGORİDE BİRİNCİ

Tatil amaçlı ülkemizde bulunan milli sporcularımızdan Niyazi Özçınar’ın da piste çıktığı, antrenmanlarda boyun rahatsızlığı nükseden Mert Uzun’un ise katılamadığı Senior kategoride 3 sporcu çok yakın turlar attı. Demir başarılı performansı ile tüm seansları lider tamamlarken, Hasan Halil Onalt ikinci, Niyazi Özçınar üçüncü olarak podyumu tamamladılar. 4 sporcunun kapıştığı Master kategoride ise Fahri Altınör birinci, Saner Fidan ikinci, Yüksel Tosun üçüncü olarak podyuma çıkmayı başardılar. Ana sponsor Motul North Cyprus’un yanı sıra KKTC Başbakanlık Spor Dairesi, Cemsa Karting & Sporting Center, Near East Bank, Güven Sigorta, SK Karting Akademi, damalibayrak.net, Gelengül Production ve Macro Race Control Team’in de katkılarıyla yapılan yarış sonunda ödül töreni yapıldı ve dereceye girenlere kupalarını KKKD Başkanı Tigin Güryel ile Cemsa Direktörü Mehmet Salih Karalım takdim etti.

DERECELER:

Mini:

1-Asil Özbahadır

2-Ateş Karalım

3-Reşat Altınör

4-Halil Kamacığlu

5-Martin Kotkin

Junior:

1-Eren Murat Ortaç

2-Su Karalım

3-Mustafa Topçu

4-Ali Çetin Beydola

5-Poyraz Polat

6-Can Şekeroğlu

7-İsmail Araz

Senior:

1-Demir Göksan

2-Hasan Halil Onalt

3-Niyazi Özçınar

Master:

1-Fahri Altınör

2-Saner Fidan

3-Yüksel Tosun

4-Güner Ballı