D135 Kuzey Kıbrıs Lions Yönetim Çevresi Federasyonu çatısı altında faaliyet gösteren Gönyeli Darts Lions Kulübü, Gönyeli Darts Birliği işbirliği ile oluşturulan iki takımla, Larnaca Darts Open 2026 turnuvasına katılarak önemli başarılara imza attı.

Turnuvanın takımsal Foursomes kategorisinde mücadele eden D135 takımı, gösterdiği üstün performansla şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarı elde etti. Şampiyon kadroda Ali Yeşilada, Elmas Çocuk, Murat Çınaroğlu ve Tahir Çaltınoğlu yer aldı.

Organizasyonun çiftler kategorisinde ise Gönyeli Lions sporcuları Tony Stone ve Dean Graham, turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak kürsüye çıkmayı başardı.

Ayrıca turnuvanın ferdi kategorisinde de yarışan sporcu Ali Yeşilada başarılı bir performans sergileyerek turnuva beşincisi olarak kürsüye çıktı.

Gönyeli Lions takımında ayrıca Tony Stone, Mustafa Behlül, Dean Graham ve Hasan Bozbeyli mücadele etti.

Kulüp sporcularının uluslararası organizasyonda elde ettiği dereceler, camiada memnuniyet yarattı. Sporcuların ortaya koyduğu performans takdir toplarken, kulüp yetkilileri başarıda emeği geçen tüm sporcuları tebrik etti.