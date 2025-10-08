İskele Long Beach bölgesinde gerçekleşen yarışta olimpik mesafenin en hızlısı Tüfekçi Spor Kulübü’nden Tuğcan Özkızan oldu. Olimpik mesafe kadınların birincisi ise Ayşe Küçükakça geldi.

Gençler kategorisi için açılan sprint mesafede ise Tüfekçi’den Hüseyin Çakır madalyayı kazandı.

Yarış sonrası dereceye girenlere kupa ve madalyaları federasyon yöneticileri tarafından takdim edildi.

OLİMPİK – KADIN

SIRA SPORCU KULÜBÜ YAŞ GRUBU ZAMANI

Ayşa Küçükakça Ferdi 25-29 Yaş 2:36:06.7

Alexandra Mehltretter Tüfekçi SK 50-54 Yaş 2:48:10.4

Michelle Scott Ferdi 55-59 Yaş 3:23:02.2

-. Mine Devrim Tüfekçi SK 25-29 Yaş DNS

OLİMPİK – ERKEK

SIRA SPORCU KULÜBÜ YAŞ GRUBU ZAMANI

Tuğcan Özkızan Tüfekçi SK 25-29 Yaş 2:04:17.7

Kemal Artemel Ferdi 30-34 Yaş 2:14:19.3

Şevki Ahcıhoca Aspava SK 50-54 Yaş 2:19:43.6

Ahmet Erden Ares SK 20-24 Yaş 2:27:01.2

Alex Shchukin Ferdi 35-39 Yaş 2:28:13.2

Emin Insel Zeytinoğlu Ares SK 40-44 Yaş 2:31:03.3

Kerem Güneşer Tüfekçi SK 35-39 Yaş 2:34:17.0

Hüseyin Ilker Erçen Ferdi 30-34 Yaş 2:35:47.6

Mykyta Kruzhkov Ferdi 40-44 Yaş 2:40:16.0

John Scott Ferdi 60+ Yaş 2:45:26.3

Hasan Karşılı Tüfekçi SK 35-39 Yaş 2:45:37.7

Ali Dükyanci Tüfekçi SK 35-39 Yaş 2:49:26.0

Kemal Ekdal Tüfekçi SK 40-44 Yaş 2:50:21.7

Omer Demir Tüfekçi SK 25-29 Yaş 2:54:04.4

Hasan Çıplak Ferdi 35-39 Yaş 2:56:23.6

Erda Serebet Tüfekçi SK 45-49 Yaş 3:02:18.4

Cemal Abohorlu Aspava SK 60+ Yaş 3:05:34.0

OLİMPİK – TAKIM BAYRAK

SIRA TAKIM İSMİ SPORCULAR ZAMANI

1.Tüfekçi Sprint Boran/Kemal/Yusuf 1:53:11.5

2.Tüfekçi Olimpik Demir/Bugra/Oumar 1:56:32.8

3.Team Power Nermin/ Salih/ Cemal 1:56:40.1

4.Three Stars İsmail/Sevim/Eser 2:08:31.4

5.Competus Demir /Hakan/Mehmet 2:08:48.0

6.Anka Derin /Tolga/ Selçuk 2:11:04.1

7.Garaduman Raif/Ömer/Arda 2:32:04.6

8.ABC Adel / Bora / Can 2:41:12.9

-.PCK Kemal /Pınar / Canol DNS