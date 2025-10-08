“En özel adımlarımız” sloganıyla 12 Ekim Pazar günü koşulacak Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu’na, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) güçlü desteğini veriyor.

KTSYD Başkanı Necati Özsoy, kayıt işlemlerini Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ile birlikte gerçekleştirdi.

Özsoy: “Toplumsal dayanışmayı artıran bu tür organizasyonlar bizim için çok kıymetli. KTSYD olarak her zaman destek olmaya devam edeceğiz.”

Harmancı: “Spor yazarlarımızın bu organizasyonlara verdiği destek çok değerli. Hep birlikte daha güçlü bir toplum için koşuyoruz.”

KTSYD, dayanışma ve farkındalık için bu anlamlı koşuda yerini alıyor.