Girne’de önceki akşam saatlerinde trafikte yaşanan kavga yine hastanede son buldu. Kendilerine sövdüğü iddiasıyla isminin baş harfleri Y.U.’nun önünü kiralık araçla keserek ciddi şekilde darp eden 27 yaşındaki Erdinç Dinç, 25 yaşındaki Kürşat Aslan ve 22 yaşındaki Gökalp Koru ‘Vahim zarar’, ‘Ciddi darp’ suçlarından tutuklandı.

Müşteki Y.U.’nun şikayeti üzerine yönetimlerindeki ZYT 178 plakalı kiralık araçla Çatalköy-Esentepe anayolunda seyir halinde tespit edilen zanlılar suçüstü tutuklanarak dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldılar. Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mehmet Düzce, olayın önceki akşam saatlerinde meydana geldiğini söyledi. Y.U.’yu ciddi şekilde darp ederek göz çevre kemiklerini kıran zanlıların olay yerinden kaçtığını ifade eden Düzce, müştekinin ifadesi doğrultusunda zanlıların yönetimindeki aracın Kent Güvenlik Kamerasından tespit edildiğini kaydetti. Plakanın tespiti sonrası ilgili kiralık şirket ile iletişime geçtiklerini belirten polis memuru Mehmet Düzce, kiralık araçtaki takip sistemi ile Çatalköy-Esentepe Anayolunda tespit edildiklerini ifade etti.

“BİZE SÖVDÜ”

Soruşturma memuru, zanlı Gökalp Koru ve Kürşat Aslan’ın verdikleri ilk ifadelerinde Y.U’nun kendilerine sövdüğü iddiasıyla darp ettiklerini itiraf ettiklerini söyledi. Y.U.’nun önce Girne Akçiçek ardından Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edildiğini kaydeden Düzce, müştekinin vücudunda da ciddi darp izleri tespit edildiğini bu yönde doktor raporu temin ettiklerini mahkemeye aktardı. Zanlıların ülkedeki yasal statülerinin araştırıldığını kaydeden Düzce, 3 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Mahkeme işlenen suçun ciddiyetine dikkati çekerek, olayın geniş çaplı araştırılması için zanlıların 3 gün daha polis nezaretinde tutuklu kalmalarına emir verdi.