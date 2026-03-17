Gazimağusa'da hafta sonu etkili olan olumsuz hava koşullarının yol açtığı sorunlar, Kaymakamlık koordinasyonunda belediye ekiplerinin müdahalesiyle giderildi
Şiddetli fırtına nedeniyle kent genelinde bazı altyapı ve çevre unsurlarında hasar meydana geldi.
Trafik ışıklarında meydana gelen arıza ile 15 Ağustos Bulvarı’ndaki çember ve TIR Parkı’nda devrilen aydınlatma direklerine müdahale edilerek gerekli çalışmalar yapıldı.
Ayrıca kuvvetli rüzgâr nedeniyle yollara devrilen ağaç dalları belediye ekiplerince temizlenerek yollar güvenli şekilde kullanıma açıldı.
Yoğun yağışlar nedeniyle bazı noktalarda oluşan su birikintilerine Gazimağusa Belediyesi Bayındırlık Birimi ekipleri müdahale ederek suyun tahliyesini sağladı.