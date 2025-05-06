Girne’de daha önce de adını ‘trafik magandalığı’ ile duyuran 30 yaşındaki Cenk Aksalih ‘İhmalkarane eylemde bulunmak’ suçundan teminat talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

30 Nisan tarihinde sabah saat 08.45 raddelerinde yönetimindeki ST 663 plakalı Mercedes marka salon aracı ile tehlikeli sürüş yaparak Kordonboyu Caddesi üzerinde bulunan insanların hayatını tehlikeye atan Aksalih polise şikayet edilmişti ve her yerde aranıyordu.

Aleyhindeki soruşturma tamamlanan zanlı Girne’de mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandı.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şubede görevli polis memuru, zanlı Cenk Aksalih aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Zanlının 30 Nisan tarihinde 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi üzerinde yönetimindeki araç ile insan hayatını tehlikeye koyacak, herhangi bir kişiye zarar verebilecek derecede ihtiyatsızlık içinde hız yaparak aracını sağa sola kaydırdığını anlattı.

Zanlının şikayet üzerine tutuklandığını kaydeden Mamalı, soruşturmanın tamamlandığını belirterek benzer suçlardan sabıkası olduğunu ülkede çalışma izinli olarak kaldığını belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 20 bin TL nakit, 200 bin TL şahsi kefalet senedi imza ederek serbest kalmasına emir verdi.

EHLİYETİNE EL KONDU, SUÇ DOSYASI OLDUKÇA KABARIK

Girne’de yaptığı tehlikeli sürüş sonrası tutuklanan zanlı Aksalih’in daha önce de birkaç defa suç işlediği tespit edildi. Elde edilen bilgilere göre, Cenk Aksalih, 2020 ve 2023 yıllarında bazı olaylara da karıştığı belirlendi. Suç dosyasında sadece trafik olmayan Aksalih darp suçuna da karıştı. Soruşturması tamamlanan zanlının ehliyetine de el kondu.