Rum polisinin Baf’ın Stavrokonno köyünde yaşamını sürdüren 16 yaşındaki Kıbrıslı Türk asıllı İvan Gurbetoğlu’nun hayatını kaybettiği trafik kazasının nedenlerini ve hangi şartlar altında gerçekleştiğini araştırdığı belirtildi.

Kazanın Nikoklia-Holetria yolunda meydana geldiğini yazan Politis gazetesi, Gurbetoğlu’nun Stavrokonno’daki evinden geçen cuma akşamı 8’de ayrıldığını ve cumartesi günü öğleden sonra 3 sıralarında Holetria köyünün girişinden önceki yolun bir noktasında, bir hendekte ölü bulunduğunu kaydetti.

Olay yerinde yapılan incelemede Gurbetoğlu’nun kullandığı motosikletin tespit edildiğini ve motosikletin yoldan çıkıp ağaca çarptığının görüldüğünü kaydeden gazete, polisin kazayla ilgili araştırmasının sürdüğünü ekledi.