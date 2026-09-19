Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis 81’inci BM Genel Kurulu öncesinde Atina’ya gitti, bugün ise Atina’dan New York’a hareket edecek. Rum yönetiminin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorununda ilerlemek için “Ankara’dan yeşil ışık beklediği” görüşünde olduğu haber verildi.

Fileleftheros haberi “Önce Dinleyecek Sonra Karar Verecek… BM Genel Sekteri Kıbrıs Sorununda İlerlemek İçin Ankara’dan Yeşil Işık Bekleyecek” başlığıyla aktardı.

Habere göre, BM Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşecek Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’le görüştükten sonra Kıbrıs sorunundaki hamlelere karar verecek.

New York’ta 3+1 ya da 5+1 formatında görüşmeler yapılmayacak ancak Guterres’in iki lider ile görüşmesine dair “zayıf umutlar” bulunuyor. Rum yönetimi, “Türkiye’nin belirleyici unsur olmaya devam ettiğine ve o yeşil ışık yakmadan çabanın ilerlemeyeceğine” kesin gözüyle bakıyor.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis New York öncesi Atina’ya gitti ve bugün New York’a uçacak. Temaslarına yarın akşam Rum-Yunan örgüt başkanlarıyla Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeleri görüşerek başlayacak.

Hristodulidis 21 Eylül’de New York saatiyle 13.15’te Ürdün Kralı 2’nci Abdullah ile görüşecek. Akşamüzeri Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Kanada Başbakanı Mark Carney’in ortaklaşa düzenleyeceği çok taraflılık, uluslararası hukuk barış ve refah konulu toplantıya katılacak. 22 Eylül’de (NY saatiyle) saat 18.00’de BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin ile görüşecek olan Hristodulidis 23 Eylül’de saat 12.30’da BM Genel Kurulu’nda konuşma yapacak, 24 Eylül’de saat 10.55’te ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek. Hristodulidis aynı günün akşamı BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi ülke temsilcileri onuruna yemek verecek.

Haravgi’ye göre Hristodulidis’in New York programında Chevron ve ExxonMobil yetkilileriyle ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkan Yardımcısı Han Zeng ile görüşecek. Hristodulidis Güney Kıbrıs’a 26 Eylül akşamı dönecek.

-“Lukaidis’e göre müzakerelerin yeniden başlaması beklentisi düşük”

Aynı gazete AKEL Meclis Grup Sözcüsü Yorgos Lukaidis’in Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması beklentilerinin düşük olduğuna dikkat çektiğini aktardı.

Habere göre Lukaidis dün Astra radyosuna yaptığı açıklamada bugüne kadarki gelişmelerin yakın zamanda müzakerelerin yeniden başlayacağına dair iyimserlik yaratmadığını belirterek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik arzusunun “takdir edilmesi gerektiğini” söyledi. Lukaidis uzlaşılmış çerçeve temelinde çözüm için gerekli siyasi irade olup olmadığını sorguladı, “Kıbrıs sorununun önemli yönlerindeki belirsizlikler devam ediyor.” dedi.

Lukaidis şu ana kadar yapılan görüşmelerin özlü sonuç vermediğine işaret ederek iki lider arasında bir karşılıklı suçlama oyunu başlamasından kaygı belirtti. “Türkiye’nin belirleyici rolü olduğu ve katkısı olmadan çözüm olamayacağı” görüşünü dile getiren Lukaidis “Kıbrıs Türk liderliğinin ve toplumunun gelişmeleri etkileyebilecek dinamiğin yaratılmasındaki önemine” işaret etti.

-“Guterres mesafeli, AB suskun”

Öte yandan Politis Kiriakos Pieridis imzasını taşıyan “Guterres Mesafeli AB Suskun” başlıklı analiz yazısında gerçeklerin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in politikası hakkında soru işaretleri yarattığına dikkat çekti.

Hristodulidis’in geçen mart ayında, Kıbrıs sorununun çözümü için Guterres İnisiyatifi ilan ettiği ve hatta bu yıl sonuna kadar bir çözüm planı sunulması ihtimalinden de söz ettiği hatırlatılan analizde 16 Eylül’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından New York’ta ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Strazburg’da yaptığı iki açıklamaya dikkat çekildi.

“Kıbrıs sorununda ‘geçmişteki hataları tekrar edemeyiz’” diyen Antonio Guterres’in BM Genel Kurulu çerçevesinde New York’ta iki liderle görüşmeyi beklediği ancak “henüz yapılması gereken çok iş var” diyerek liderlere ortak görüşme randevusu vermediği hatırlatıldı. Ursula von der Leyen’in de Strazburg’da, Avrupa’nın Durumu konulu geleneksel konuşmasında Kıbrıs’a tek bir atıf bile yapmadığına dikkat çekildi, Rum Avrupa Milletvekillerinin bu duruma tepki gösterdiği ancak cevap alamadığı da anımsatıldı.

New York ve Strazburg’da gerçekleşen bu iki olayın birbiriyle bağlantılı olduğuna dikkat çekilen analizde “von der Leyen’in ağzından Avrupa’nın Kıbrıs sorununa dahi olmasıyla ilgili tek söz çıkmadı. Birincil sorumluluğun BM’ye ait olduğunu kabul etti, ‘aktif rol oynamaya hazır olduğunu söyledi ancak Guterres yeşil ışık yakmadı. Ne üzerinde çalışacak?” ifadesine yer verildi.