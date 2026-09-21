Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çerçevesindeki temaslarında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e eşlik etmek amacıyla New York’a gittiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya dayanarak, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un New York’ta bulunduğu süre boyunca ikili ve üçlü temaslarda bulunacağını yazdı.

Habere göre Kombos, Güney Kıbrıs ve Andorra Prensliği tarafından birlikte organize edilen Avrupa’nın küçük devletlerini bir araya getirecek üst düzey toplantının yanı sıra bir dizi toplantıya katılacak.

Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ayrıca BM Genel Kurulunun yapılacağı haftanın uluslararası diplomasi açısından önemi vurgulanırken birçok ülke lideri ve dışişleri bakanlarının New York’ta bulunmasının yoğun temaslar, uluslararası ve bölgesel sorunların ele alınması, görüş alış verişinde bulunulması açısından da önemli bir fırsatı teşkil ettiği belirtildi.