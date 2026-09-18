Güney Kıbrıs’ın enflasyonla ilgili olarak AB üye devletleri arasında en yüksek üçüncü pozisyonda olduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde Avrupa İstatistik Biriminin paylaştığı yeni verilerin enflasyonla ilgili baskıların ani bir şekilde hızlandığını kayda geçirdiğini aynı zamanda ülkeyi AB üye devletleri arasında en yüksek üçüncü pozisyona konumlandırdığını kaydetti.

2026 yılının temmuz ayında yüzde 4,4 olan uyumlu enflasyonun (Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi- HICP) ağustos ayında yüzde 5,2’ye çıktığını, bu rakamın bir yıl önce ise sıfır olduğunu kaydeden gazete, Euro bölgesi ile AB’de ise enflasyonun yüzde 3,2 olduğunu belirtti.

Buna paralel olarak Güney Kıbrıs’ta aylık bazda ise fiyatların yüzde 1,5 oranında arttığı, bu rakamın Euro bölgesi ile AB’de ise yalnızca yüzde 0,4 olduğu kaydedildi.

Gazete başka bir haberinde ise pahalılığın ekonominin tüm alanlarına yayıldığını, bunun hanelerin gelirlerini daha da azalttığını ve orta ölçekli işletmelerin bütçelerini zorladığını yazdı.

Haberde tüketici fiyatlarının uyumlaştırılmış endeksinin yıllık artış oranının temmuz ayıya kıyaslandığında yüzde 1,5 artarak, ağustos ayında yüzde 5,2’ye yükseldiği de kaydedildi.