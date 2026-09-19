Limasol-Mutluyaka’daki üç arsasını satmak isteyen 88 yaşındaki Kıbrıslı Türk’e KKTC’de (Alsancak’ta) Rum malı tasarruf ettiği, bu mallar üzerine apartman inşa ettiği ve Alsancak’ta eski bir Rum evinde kaldığı Rum İstihbarat Teşkilatı (KİP) tarafından uydu fotoğraflarıyla belirlendiği için “hayır” cevabı verildi.

Fileleftheros “Kıbrıslı Türk’e Özgür Bölgelerdeki Mülkünü Satması Konusunda Kesinlikle ‘Hayır’” başlıklı haberinde adını belirtmediği 88 yaşındaki Kıbrıslı Türk'ün, 16 Mart 2015’te Rum İçişleri Bakanlığı bünyesindeki “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği" onayıyla ölen babasından kendisine intikal eden Mutluyaka’daki üç arsanın satışını satmak için yürüttüğü süreçte kendisine defalarca “hayır” cevabı verildiğini aktardı.

Habere göre konu Rum İdare Mahkemesi’ne gitti. İdare Mahkemesi Yargıcı Elita Gavriil konuyla ilgili “ret” kararını “Rum makamlarının (İçişleri Bakanlığı Kıbrıs Türk Malları Vasiliği) Kıbrıslı Türk’ün bütün verilerini araştıran KİP’in sunduğu raporları dayanak almasını ve KİP’in sunduğu veriler varken KKTC Tapu Dairesi’nden edinilen belgelerin doğruluğunu kabul etmek zorunluluğu bulunmadığı” gerekçesine dayandırdı.