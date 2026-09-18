Güney Kıbrıs makamlarının, cep telefonu satışları üzerinden gerçekleştirilen 15,7 milyon euroluk Katma Değer Vergisi (KDV) kaçakçılığıyla ilgili Avrupa Savcılığı’nın yürüttüğü uluslararası operasyona katıldığı bildirildi.

Politis gazetesi, Rum polisinden yapılan açıklamaya göre, operasyon kapsamında Bulgaristan’da üç kişinin, Almanya’da ise bir kişinin gözaltına alındığını ve Almanya’da iki şüpheli kişi ile iki şirkete ait toplam 20,5 milyon euro değerindeki mal varlığının dondurulduğunu yazdı.

Gazete, soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre şüphelilerin, Almanya’da internet üzerinden cep telefonu satışlarından doğan KDV’nin ödenmemesini sağlamak amacıyla Bulgaristan, Almanya ve Güney Kıbrıs’taki şirketlerin dahil olduğu sınır ötesi bir ticaret ağı oluşturduğunu kaydederken, dolandırıcılık ve ödenmeyen KDV miktarının toplam 15,7 milyon euro olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Haberde Avusturya, Bulgaristan, Almanya ve Güney Kıbrıs’ta önceki gün eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği; Lefkoşa ve Larnaka’da toplam beş şirket ile bir konutta arama yapıldığı ve aramalarda, çeşitli belgelerle elektronik verilerin delil olarak ele geçirildiği ifade edildi.

Gazete, şu ana kadar söz konusu şirketlerin birinden 3,3 milyon euronun geri alındığını yazdı.