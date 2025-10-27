İskele-Havalimanı ana yolu, Gönendere Kavşağı’nda önceki sabah saat 09.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 41 yaşındaki Raşit Tekin yaşamını yitirdi.

37 yaşındaki Arslan Ayamuradov, yönetimindeki SN 552 plakalı kamyon ile Serdarlı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyredip Gönendere Kavşağına geldiğinde, süratini azaltmadı ve o esnada önünde aynı istikamete doğru seyredip sağa Gönendere köyüne dönmek için yavaşlayan araca çarpmamak için kontrolsüzce yolun sağına geçti.

Söz konusu kamyon, karşı istikametten gelen 30 yaşındaki Muhammet Urhan yönetimindeki KJ 241 plakalı aracın sağ yan kısmına çarpıp yoluna devam etti ve KJ 241 plakalı aracın arkasından gelen 41 yaşındaki Raşit Tekin yönetimindeki VZ 612 plakalı aracın ön kısmına da çarptı.

Kaza sonucu VZ 612 plakalı araç sürücüsü Raşit Tekin olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı araçta yolcu olarak bulunup yaralanan Ömer Tunç ve Servet Avcı, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. SN 552 plakalı araç sürücüsü Arslan Ayamuradov ise tutuklandı.