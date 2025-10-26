Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu. İlk yarıda bir penaltı atışından yararlanamayan Beşiktaş sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş'ın golünü 5. dakikada Cengiz Ünder atarken, Kasımpaşa'nın golünü 33. dakikada Winck kaydetti.

Beşiktaş'ta maçın 32. dakikasında Tammy Abraham penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

Ligde oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftayı 17 puanda kapadı.

Beşiktaş önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Kasımpaşa'nın ise 10 puanı bulunuyor.

Ayşe Mullacuma Avrupa İkincisi
