Lefkoşa’da meydana gelen “zorla alıkoyma, cinsel taciz ve ciddi darp” suçlarından tutuklanan Süleyman Bagtyyqrov dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının 5 Mart 2026 tarihinde saat 11:00 raddelerinde Lefkoşa’da bir üniversite içerisinde bulunan bir marketin deposunda iş arkadaşına cinsel tacizde bulunarak her iki eli ile kollarından tutup rafların arasına götürdükten sonra cinsel saldırıda bulunduğunu, akabinde genç kadın kendini korumak için ellerini yüzüne götürdüğü esnada yüzüne sağ eli ile yumruk atarak ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının şikayet üzerine 6 Mart’ta tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde incelenen kamera görüntülerinde zanlının genç kadını zorla rafların arasına götürürken görüldüğünü kaydetti. Polis ayrıca, zanlının genç kadına olanları kimseye anlatmaması için para teklif ettiğine dair tanık ifadeleri aldıklarını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu ve zanlının yasal statüsünün araştırılacağını ifade eden polis, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.