Evlerinde yaşamını yitiren 69 yaşındaki Ali Soyer ile 54 yaşındaki Ercan Özaşar’ın ölüm sebeplerinin “kalp damar hastalığı” olduğu bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, geçen pazartesi günü Gazimağusa’da evinde ölü bulunan Ali Soyer’in (E-69) otopsisinde ölüm sebebinin “kalp damar hastalığı” sonucu olduğu tespit edildi.

Öte yandan, geçen cumartesi günü İskele’de evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ercan Özaşar’ın (E-54) otopsisinde de ölüm sebebinin “kalp damar hastalığı” olduğu belirlendi.