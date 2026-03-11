Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından önceki gün Lefkoşa’da yapılan ortak operasyonda, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan dört kişi tutuklandı.

Önceki gün saat 13.00 sıralarındaki operasyon kapsamında 25 yaşındaki Muhittin Alak ile 23 yaşındaki Muhammet Kızmaz’ın tasarruflarında yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunup, emare olarak alındı.

Mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen 31 yaşındaki Frank Jumbo’nun

Lefkoşa’da ikametgahında yapılan aramada ise, tasarrufunda yaklaşık 125 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 43 hap ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunup, emare olarak alındı.

Ayrıca konu ikametgahta bulunan 29 yaşındaki isminin baş harfleri G.N.C.’nin yapılan muhaceret kontrolünde ikamet izinsiz olduğu da tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlarından tutuklanan Muhammet Kızmaz, Muhittin Alak ve Frank Jumbo dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 9 Mart 2026 tarihinde Cürümleri Önleme Şubesi ve Narkotik ekipleri tarafından Lefkoşa’da düzenlenen ortak operasyonda zanlıların tutuklandığını ve her üçünün üzerinde bir gram hintkeneviri bulunduğunu belirtti. Polis, aynı gün zanlıların evinde arama yapıldığını, Frank Jumbo’nun evinde 19 paket halinde satışa hazır 20 gram hintkeneviri, üzerinde kalıntı olduğu düşünülen hassas terazi, 43 adet hap, 4 paket halinde 105 gram daha hintkeneviri bulunduğunu belirtti. Polis, zanlı Jumbo’dan yapılan soruşturmada uyuşturucuyu 6 Mart’ta Lefkoşa’da bir şahıstan 140 gram hintkeneviri ve 45 adet hap aldığını, bir şahsın yönlendirmesiyle Lefkoşa’da 3 ayrı konuma 15 gram kenevir ve 2 adet hap bıraktığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, hem uyuşturucu temin eden hem de alan şahısların arandığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkemede söz alan Muhammet Kızmaz ile Muhittin Alak, Frank Jumbo’yu tanımadıklarını iddia etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.