Değirmenlik - Girne Anayolunda geçtiğimiz Pazartesi gecesi meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 28'inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nda görevli 26 yaşındaki Topçu Teğmen Ali Osman Bayram, memleketi Afyonkarahisar"da düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Teğmen için önceki gün Afyonkarahisar'da Paşa Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Bayram'ın naaşı toprağa verildi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, acılı anne Serpil Bayram’ın yanına giderek başsağlığı dileklerinde bulundu. Anne Serpil Bayram da Köksal’ın omzuna başını koyarak uzun süre gözyaşı döktü. Başkan Köksal ise acılı anneyi teselli etmeye çalıştı.