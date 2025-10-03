Değirmenlik - Girne Anayolunda geçtiğimiz Pazartesi gecesi meydana gelen ölümlü kazanın ardından tutuklanan Canberk Çaydam dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 29 Eylül 2025 tarihinde, saat 22.30 sıralarında, Değirmenlik - Girne Anayolunda 31 yaşındaki Canberk Çaydam'ın, yönetimindeki MR 226 plakalı salon araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada Taş Ocakları Mevkiine geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçtiğini ve o esnada karşıdan gelen 26 yaşındaki Ali Osman Bayram yönetimindeki LZ 354 plakalı salon araç ile yüz yüze çarpıştıklarını söyledi.

Polis, kaza sonucu LZ 354 plakalı araç sürücüsü Ali Osman Bayram’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirtti. Polis, kazada yaralanan LZ 354 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 26 yaşındaki Oğuzhan Koçyiğit'in Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını, tedavisinin sürdüğünü ancak hayati tehlikesinin olmadığını bildirdi.

Polis, yolun bozuk olduğuna dair iddialar olduğunu, bunun araştırılması için Karayolları Dairesi'ne yazı yazıldığını, ayrıca gündüz gidilerek, olay yerinin fotoğraflandığını söyledi. Polis, ayrıca Bayram’ın aracındaki hava yastığında sorun olmasından dolayı da Makine Mühendisleri Odasına yazı yazıldığını, Bayram’ın ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağını kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.