Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü (MTG) Kulübü, teknik direktörlük görevi için Hasan Topaloğlu ile resmi olarak anlaşmaya vararak 2+2 yıllık bir sözleşme üzerinde el sıkıştı.

MTG Başkanı Koral Bozkurt, anlaşma sonrası yaptığı açıklamada Hasan Topaloğlu’na olan ilgilerinin uzun yıllara dayandığını vurguladı.

Bozkurt “Hocamızla ilk teması 7 yıl önce, İskele’de görev yaptığı dönemde kurmuştuk. O gün nasip olmamıştı, bugüne kısmetmiş. Kendisini aramızda görmekten son derece memnunuz. Geçmiş yıllardaki başarıları ortadadır,” ifadelerini kullandı.

Yeni sezon hedeflerine de değinen Başkan Bozkurt, genç ve dinamik bir kadroyla yola çıkacaklarını belirtti: “Geçmişte elde ettiğimiz başarıları temel alarak, altyapımızı da kapsayan, önümüzdeki beş yıla yayılan güçlü bir yapılanma hedefliyoruz. Bu sezon, bu uzun vadeli vizyonun ilk adımı olacak.”

Teknik direktör Hasan Topaloğlu ise MTG gibi köklü bir kulübün parçası olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Topaloğlu “Koral Bozkurt gibi vizyoner bir başkanla çalışmak bugüne nasipmiş. Hedefler hiçbir zaman bitmez. Genç, dinamik ve istekli bir takımla sezona en iyi şekilde hazırlanacağız. MTG camiasıyla birlikte büyük başarılara imza atmak istiyoruz.” dedi.