Aksa Süper Lig’de kulüp tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birini yapan ve 2 hafta sonunda son sıraya gerileyen son 6 sezonun şampiyonu Mağusa Türk Gücü’nde, teknik direktör Hasan Topaloğlu, 5 – 2’lik Cihangir mağlubiyeti sonrasında istifa etti.

Topaloğlu’nun istifası sonrasında Koral Bozkurt başkanlığındaki Mağusa Türk Gücü yönetimi yaptığı görüşmeler sonucunda takımın başına Ertaç Taşkıran sorumluluğundaki, Mehmet Merteroğlu teknik direktörlüğündeki teknik ekibi getirdi.

Ertaç Taşkıran ve ekibi sezona Mesarya’da başlamış, Dumlupınar mağlubiyeti sonrasında görevden ayrılmıştı.