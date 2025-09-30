Çetinkaya, U17 Takımı’na, futbol hayatını Güney Kıbrıs’ta Omonia’nın alt yapısında sürdüren Tuğkan Gürsun’u transfer etti. Futbola Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi’de başlayan 2009 doğumlu Tuğkan Gürsun, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda lisans işlemlerini tamamlayarak yeniden sarı kırmızılılara döndü. Tuğkan Gürsun, Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi koordinatörü Salih Işık el sıkışarak yeniden Çetinkaya futbolcusu oldu.
