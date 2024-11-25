Yenicami Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu, Karşıyaka mağlubiyeti sonrası görevinden son kez istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Topaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bazen olmuyorsa olmuyor... Yenicami'deki görevimden an itibari ile son kez istifa ediyorum. Yaşanan süreçte arkamda duran YAK Başkan ve Yönetim Kuruluna teşekkür ederim. Zorladık savaştık ama bazen gerçekten kader peşinizi bırakmıyor. YAK büyük bir camia bundan sonraki süreçte başarılar dilerim inşallah yaşanan talihsizlikler şansızlıklardan uzak başarıya ulaşırlar. Tüm destek veren herkese sporcularıma başarılar dilerim. Buzdağının arkasını yaşayanlar bilir....