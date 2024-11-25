Drift NEU organizasyonu ileiki gün olarak planlanan sezonun ikinci yarışı 23-24 Kasım 2024 tarihleri arasındaYakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde, İkas Süpermarket yanında, Dr.Suat Günsel Camii ve MOE Açık hava sahnesi önünde hazırlanan pistte yapıldı. Türkiye’den de 5 pilotun katılımıyla toplam 23 pilotun piste çıktığı yarış nefesleri kesti. Rüzgarlı havaya rağmen tribünleri dolduran seyirci karşısında harika bir yarış izleten pilotlar kıyasıya yarıştı.

GÜNÜN KAZANANI İBRAHİM YÜCEBAŞ OLDU

Drift NEU 2024 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nın ikinci yarışı öncesi favoriler arasında gösterilen, geçtiğimiz sezonun şampiyonu İbrahim Yücebaş, sıralamalarda ilk sırayı aldıktan sonra rakiplerini tek tek eleyip finale kalmayı başardı. Finalde rakibi genç pilot Altan Çocuk oldu. Yücebaş’ın öğrencisi de olan Altan finalin heyecanı ile hata yapınca kazanan günün rakipsiz pilotu İbrahim Yücebaş oldu. Yine başarılı performansları ile dikkat çekerek yarı finale kadar çıkmayı başaran iki pilot Ahmet Öksüzoğluları ve Yusuf Çocuk üçüncülük mücadelesi verdi. Üçüncülük Öksüzoğluları’nın oldu. Günün favori isimlerinden Enver Haskasap Çeyrek finalde direksiyon pompası arızası yaşayarak istediği performansı sergileyemedi ve yarıştan çekildi.

SEMİ-PRO BİRİNCİSİ TÜRKİYE’DEN YARIŞA KATILAN ABDULLAH BOSTAN OLDU

11 pilotun katıldığı Semi-Pro kategorisinde de nefes kesen karşılaşmalar yaşandı. Yarı finale kalmayı başaran 4 pilotun Pro kategoride mücadele etme hakkı kazanacağı yarışlar sonunda Abdullah Bostan ile Berkay Akbulut finale kalmayı başardı. Türkiye’den yarışa katılan iki pilotun mücadelesi de izleyenlere keyif verirken mutlu sona ulaşan isim Abdullah Bostan oldu. Üçüncülük mücadelesi ise yarışın tek kadın pilotu Malika Rajabi Movahed ile Sarp Toprak Ölmez arasında yaşandı. Kazanan Sarp olurken Malika dördüncü oldu.

Yarışın tamamlanmasının ardından İkas Süpermarket önünde kurulan Christmas markette ödül töreni ve After Party yapıldı. Dereceye girenlere kupalarını Near East Bank Genel Müdürü Enver Haskasap, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı Tigin Kişmir, Organizasyon Komitesi İrfan Topcu ve Canben Özpaşa takdim etti.

Pro Kategori:

1.İbrahim Yücebaş (1)

2.Altan Çocuk (11)

3.Ahmet Öksüzoğluları (7)

4.Yusuf Çocuk (10)

Semi-Pro Kategori:

1.Abdullah Bostan (22)

2.Berkay Akbulut (20)

3.Sarp Toprak Ölmez(15)

4.Malika Rajabi Movahed (27)