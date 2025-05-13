Son dönemde yürüttüğü muhalefet tarzıyla Ulusal Birlik Partisi‘nin (UBP) sıkıntılı günler yaşamasına neden olan Halkın Partisi‘nin (HP), “sahte evrak düzenlediği” gerekçesiyle tutuklanan Merkez Yürütme Organı (MYO) üyesi Ahmet Tokatlıoğlu, dün çıkarıldığı Girne Kaza Mahkemesi‘nde teminata bağlandı

Meselenin tahkikat polisi, Mahkemede verdiği şahadetinde; dört kişiden ifade alındığını ve dördünün de beyanının vekaletname üzerindeki imzaları Ahmet Tokatlıoğlu’nun attığı yönünde olduğunu belirtti.

Ancak polisin, vekaletnamelerdeki tüm imzaların, Tokatlıoğlu’nun Tasdik Memuru olan babasının elinden çıktığı yönünde tespit yaptığını belirten Polis, tespit edilemeyen iki vekaletname olduğunu, o vekaletnamelere konu kişilerin de yurt dışında olduğunu kaydetti.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, Tokatlıoğlu’nun uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, Tokatlıoğlu’nun, yurt dışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı bir kişinin 500 bin TL kefalet senedi imzalaması ve 20 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla teminata bağlanmasına karar verdi.