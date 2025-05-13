Adaya önceki gün Türkiye’den gelerek giriş yapan ve aynı gün Çatalköy'de bir şahsa ait park halindeki araca kurşun yağdıran 21 yaşındaki zanlı Görkem Mete tutuklandı. Araca 4 el ateş eden Mete dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Türkiye’de bir azmettiricinin Çatalköy 'de ikamet eden eski kız arkadaşına gözdağı vermek için tetikçi olarak Görkem Mete’yi bulup önceki gün adaya gönderdiği, Mete’nin de adaya gelir gelmez söz konusu kadının evinin önüne gidip aracına ateş ettiği öğrenildi.

Polis, önceki gün saat 12:45 sıralarında, Çatalköy 'de Mersinli Sokak üzerinde 21 yaşındaki G.M.’nin tasarrufunda kanunsuz olarak bulunduğu tabanca ile isminin baş harfleri N.İ’ye ait ikametgahında bulunan Range Rover marka araca 4 el ateş ettiğini mahkemeye aktardı.

Zanlının 11 Mayıs’ta KKTC’ye giriş yaptığının tespit edildiğini belirten polis, olayın ardından taksiye binmeye çalıştığı esnada 40 dakika içerisinde yakalandığını söyledi. Zanlının olay esnasında kullandığı tabancayı attığı dere yatağının bulunduğu bölgeyi gösterdiğini mahkemeye aktaran polis, bölgede arama yapıldığını kaydetti. Polis, yapılan arama neticesinde bir adet Avusturya yapımı Glok marka, 7.65 milimetre çapında tabanca, tabancaya takılı şarjör, şarjör içinde 4 adet mermi, zanlının kurşunlama esnasında elinde bulundurduğu 2 adet çorap ve kapüşonlu eşofman üstü bulunarak emare alındığını söyledi.

Mesele ile ilgili zanlının olayı nasıl işlediğini anlatıp gönüllü ifade verdiğini belirten polis; tabancanın balistik incelemeye gönderileceğini, zanlının cep telefonunun incelenmesi gerektiğini ifade ederek zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

“TÜRKİYE’DEN ÜLKEYE SUÇ İŞLEMEK İÇİN GELEN DÖRDÜNCÜ OLAY”

Savcı, zanlının methalder olduğu suçun Ağır Ceza Mahkemesi kapsamına giren ciddi bir mesele olduğuna dikkat çekerek adli yargılama yılı içerisinde Türkiye’den ülkeye suç işlemek için gelen dördüncü olay olduğuna vurgu yaptı. Mahkemede konuşan zanlı “Çok pişmanım, keşke yapmasaydım” dedi. Mahkeme zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.