Dernek Genel Başkanı Celal Bayar, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler gözetiminde gerçekleştirilen Nüfus Mübadelesi Anlaşması ile vatan yapılan toprakların 50 yıl sonra, yeniden terk edilmeyeceğini ifade etti. Bayar, bu toprakların Mehmetçiğin canı, kanı ve alın teri ile vatan yapıldığını söyledi.

Kuzeyde ve güneyde iki ayrı idare ve devlet bulunduğunu belirten Bayar, “50 yıldan sonra bu gerçeği kimse değiştiremez ve bunun adı çözüm olamaz.” dedi.

KKTC ve Mavi Vatan üzerindeki haklarından asla vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Bayar, "KKTC yaşatılacak ve Anavatan'ın etkin fiili garantörlüğü devam edecektir. Rum ve Yunan tarafı tüm adayı istiyor. Çözüm adına buna izin verilmez. Şimdiye kadar olduğu gibi bu görüşme ve planlar yapılabilir. Ancak gerçekler temelinde çözüm olabilir. O da iki devlet demektir. Rumların Ada'nın Yunanistan'a ilhakı ile Kıbrıs Türk halkına yaşattığı planlı soykırım ve toplu mezarlar asla unutulmaz ve iki devletli çözümden vazgeçilemez.”