-Gülcan

DAÜ'den yapılan açıklamaya göre, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Ozan Gülcan, bu akreditasyonun, fakültenin uluslararası kalite standartlarına bağlılığının önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Son iki yıl içerisinde eczacılık eğitimi alanında iki önemli uluslararası akreditasyon kuruluşu tarafından akredite edildiklerini belirten Gülcan, “Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki eczacılık fakülteleri arasında hem Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE) hem de Accreditation Agency in Health and Social Sciences (AHPGS) akreditasyonuna sahip olan tek eczacılık fakültesi olmamız, fakültemiz ve üniversitemiz adına ayrıca önemli bir başarıdır.” dedi.

-Kılıç

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da, Eczacılık Fakültesi’nin üç programının AHPGS tarafından akredite edilmesinin, DAÜ’nün kalite odaklı ve uluslararasılaşmayı esas alan eğitim anlayışının önemli bir yansıması olduğunu kaydetti.

“DAÜ olarak 2030 vizyonumuz çerçevesinde uluslararası kalite standartlarını eğitim-öğretim faaliyetlerimizin temel unsurlarından biri olarak görüyoruz” diyen Kılıç, Eczacılık Fakültesi’nin üç programının AHPGS tarafından beş yıl süreyle akredite edilmesinin, üniversitenin akademik kaliteye ve sürekli gelişime verdiği önemin somut bir göstergesi olduğunu belirtti.