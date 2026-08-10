Tasarım, hız kapasitesi ve yasal sınıflamalar açısından farklılık gösteren "elektrikli scooterler" ile "E-moped"in (motorlu bisiklet) trafikte kullanımıyla ilgili yasal düzenlemeye gidildi.

E-moped kullanırken kask takılması zorunlu hale getirildi.Buna göre, bu taşıtlar 18 yaşın altındaki kişiler tarafından kullanılamayacak. Ayrıca, Saatte 30 km’den fazla hız yapabilen motobisiklet, motosiklet ve motorlu üç tekerlekli araçlar için ehliyet zorunlu.

Bakanlar Kurulu tarafından 1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü’nde yapılan düzenlemede, "E- moped” tanımı tüzüğe eklendi.

Polis Basın Subaylığı yazılı açıklama yaparak, elektrikli scooter ve E-mopedin hangi kurallar çerçevesinde trafikte kullanılabileceğini aktardı.

Yapılan düzenlemede, “elektrik itme gücü elle idare edilen, en fazla 30 km/s hızı aşmayan ve 351 watt'ın altında elektrikli motoru ve şarj edilebilir bataryası olan, tekerlekli, fren mekanizmasına sahip, önde beyaz ışık verecek ve en az 20 metre önünü aydınlatabilecek şekilde farı, arkada kırmızı renkte ışık veren bir lambası, ses, korna veya benzeri ses aleti olan ve oturarak kullanılabilen, bazı modellerde pedalı da olan iki veya üç tekerlekli taşıt” olarak tanımlanan E-moped kullanırken kask takılması zorunlu hale getirildi.

Elektrikli scooter ise “en fazla 30 km/s hızı aşmayan, 351 watt'ın altında, tekerlekli, fren mekanizmasına sahip, kaymayan malzemeden yapılan ayak tahtası ve tutma yeri olan, dikey bir direksiyon mekanizması içeren, önde beyaz ışık verecek ve en az 20 metre önünü aydınlatabilecek şekilde farı, arkada kırmızı renkte ışık veren bir lamba ve reflektörü olan, 30 metreden duyulabilecek ses çıkartabilen ses, korna veya benzeri ses aleti olan ve ayakta kullanılan elektrikli taşıt” olarak tanımlandı.

Açıklamada, elektrikli motoru 351 watt’ın üzerinde olan ve saatte 30 km’den fazla hız yapabilen motobisiklet, motosiklet ve motorlu üç tekerlekli araçların ise yasada belirtilen motorlu araç sınıfı altında kayıt zorunluluğu olmakla birlikte, ilgili motorlu araçların sürüş ehliyeti (J, H1, H2 veya H sınıfı) ile sürülmesi gereken araç sınıfında oldukları da hatırlatıldı.

Açıklamada, elektrikli scooter ve E-mopedin belli kurallar çerçevesinde trafikte kullanılabileceği de vurgulandı.

-“18 yaşın altındaki kişiler tarafından kullanılamaz”

Buna göre, bu taşıtlar 18 yaşın altındaki kişiler tarafından kullanılamaz.

Şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında da kullanılması yasak olan taşıtlar, bisiklet yolu varsa bisiklet yolunda sürülmeli. Bisiklet yolu yoksa trafik güvenliğini riske atmayacak şekilde soldan gidilmesi kaydı ile araç yolunda sürülebilir.

Bu taşıtlarda sürücü harici yolcu taşınamazken, 10 kilogramdan fazla olmamak kaydı ile sırtta taşınabilen eşya harici yük taşınması da yasak.

Bu taşıtların kaldırımda sürülmesi, başka bir araca bağlanarak veya tutunarak sürülmesi, tek el ile sürülmesi ve akrobatik hareketler yaparak sürülmesi de yasak. Düzenleme ile ayrıca, E-moped kullanırken kask takılması zorunlu hale getirildi.

Polis açıklamasında, “elektrikli scooter ve E-moped” kullanımı ve yolları kullanan diğer sürücü ile yayalara tehlike yaratan tüm konulardaki trafik denetimlerinin devam ettiği de hatırlatıldı.