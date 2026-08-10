UBP’den yapılan açıklamaya göre UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in himayesinde düzenlenen “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Güçlü, Egemen Geleceği İçin Vizyon ve Proje Çalıştayı” kapsamında yapılan Çalışma ve Sosyal Hizmetler Komitesi toplantısında Bakan Hasipoğlu komite üyeleriyle bir araya geldi.

Komite toplantısında sunum yapan Hasipoğlu, çalışma hayatı, sosyal güvenlik ve sosyal hizmetler alanlarında hayata geçirilen çalışmalar ile gelecek dönem hedeflerini paylaştı, görüş ve önerileri dinledi.

-Sosyal hizmetlerde yeni merkezler hizmete açıldı

Hasipoğlu, sosyal hizmetlerde erişilebilirliği artırma, engelli ve yaşlı bakım hizmetlerini güçlendirme, çocuk koruma sistemini modernize etme ve istihdamı destekleme vizyonunu anlattı.

Bakım ve rehabilitasyon merkezlerindeki yenileme çalışmalarına işaret eden Hasipoğlu, dokuz yıldır kapalı kalan Demirhan Engelsiz Yaşam Evi’nin hizmete açıldığını, yatılı kısmının bu yıl faaliyete geçeceğini, Kalkanlı Yaşam Evi’nin revize edilerek otel konseptinde yeniden hizmete alındığını, Lapta Huzurevi’nde de yaşlılara ait odaların tadilatının tamamlandığını belirtti.

Güzelyurt Güneşköy ve Girne Karakum Engelli Rehabilitasyon merkezlerinin tadilat ve modernizasyon çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Hasipoğlu, Tangül Çağıner Vakfı katkılarıyla Sevgi Evi’nin 2025’te hizmete açıldığını, eski Çağlayan Çocuk Yuvası’nın Otizm Merkezi’ne dönüştürüldüğünü ve merkezin eylül ayında hizmete alınmasının planlandığını ifade etti.

Atıl durumda bulunan Sınırüstü Bakım Merkezi’nin Sosyal Hizmetler Dairesi’ne devredildiğini belirten Hasipoğlu, binanın yaşlılara gündüzlü ve yatılı hizmet verebilmesi için çalışmaların sürdüğünü, yıl sonunda açılışının hedeflendiğini açıkladı.

-Hizmet, ülkenin her bölgesine yayıldı

Sosyal hizmetlerin merkezden taşraya yayılmasına önem verdiklerini vurgulayan Hasipoğlu, Mehmetçik-Büyükkonuk ve Yenierenköy-Dipkarpaz belediye hudutları içerisinde Sosyal Hizmetler Dairesi şubelerinin tam zamanlı olarak açıldığını söyledi.

Dezavantajlı durumdaki çocuk, engelli ve ailelere eğitim ile destek hizmeti verecek ÇADEM’in Lefkoşa sur içinde faaliyete geçtiğini kaydeden Hasipoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne dört tam donanımlı engelli aracı, iki resmi hizmet aracı ve üç minibüs kazandırıldığını belirtti.

Şehit aileleri ve malul gazilerin Türkiye Cumhuriyeti’nde de şehit ailesi ve malul gazi ilan edilmesini sağlayan protokolün hayata geçirildiğini ifade eden Hasipoğlu, kart tüzüğünün çıkarıldığını ve kartların dağıtımının gerçekleştirildiğini açıkladı.

-Çocukların dijital güvenliği için yeni adımlar

Hasipoğlu, 18 Haziran’da çocukların korunmasına yönelik dijital zorbalık, bağımlılık ve koruma sempozyumu düzenlediklerini, “Yanındayız, Güvendesin Projesi" kapsamında eguvendesin.gov.ct.tr web portalının hizmete alındığını, güvenli internet protokolünün imzalandığını ve “Dijital Dünyada Güvende Kal” telefon ihbar hattının devreye girdiğini anımsattı.

Suça sürüklenen çocukların mesleki beceri kazanmasına yönelik olarak Eğitim ve İçişleri bakanlıkları, Sosyal Hizmetler Dairesi ile Esnaf ve Zanaatkârlar Odası arasında protokol imzalandığını belirten Hasipoğlu, kadına yönelik meslek edindirme kurslarını tamamlayan 198 kadına destek sağlandığını, 60 ay boyunca verilecek prim desteğiyle iş hayatına atılmalarına olanak tanındığını kaydetti.

-Sosyal sigortalarda tarihin en yüksek prim desteği

Sosyal güvenlik alanında tarihî adımlar atıldığını belirten Hasipoğlu, KKTC vatandaşı erkekler için yüzde 80, kadınlar için yüzde 100’e ulaşan oranlarla tarihin en yüksek prim desteğinin sağlandığını, 2022-2026 döneminde iş yerlerine çalışanları için yaklaşık 5,5 milyar TL sosyal sigorta prim desteği verildiğini söyledi.

Aktif sigortalı sayısının 2022’ye göre yüzde 36,5 artarak 170 bine ulaştığını kaydeden Hasipoğlu, aktif/pasif oranının 2,93’ten 3,50 seviyesine yükseldiğini, 13’üncü maaşlar için borçlanmak durumunda kalan Sosyal Sigortalar Fonu’nun bu dönemde 11 milyar TL mevduat birikimine ulaştığını açıkladı.

Sağlık karnesi uygulamasının kaldırılarak online provizyon sistemine geçildiğini, sigortalıların hak sahipliğinin hastanelerde çevrim içi sorgulanabildiğini belirten Hasipoğlu, yeni sözleşmesi imzalayan eczane sayısının 232’ye ulaştığını ifade etti.

Sosyal Sigortalar Yasası’nda yapılan düzenlemeyle 60 yaşını doldurup 20 yıl sigorta yatırımı olan ya da 63 yaşını doldurup 10 yıl sigorta yatırımı bulunan ve herhangi bir yasa altında aylık ve gelir almayan tabi sigortalılara 5 yıla, yani 1800 güne kadar prim süresi borçlanarak emekli olma hakkı tanındığını söyledi.

-İhtiyat Sandığı’nda tarihi büyüme

Hasipoğlu, İhtiyat Sandığı’nın aktif büyüklüğünün 7 milyar 943 milyon 16 bin 754 TL’den yüzde 461 artışla 44 milyar 533 milyon 627 bin 336 TL’ye yükseldiğini açıkladı. 2022-2026 döneminde hak kazanan çeşitli meslek gruplarına toplam 6 milyar 775 milyon 26 bin 998 TL prim desteği ve teşvik ödemesi yapıldığını kaydeden Hasipoğlu, aynı dönemde bin 190 kadın ve 768 erkek girişimciye toplam 4 milyar 602 milyon 490 bin 86 TL sosyal güvenlik prim desteği sağlandığını söyledi.

-İstihdam destekleri genişletildi

Aylık yaklaşık 270 milyon TL seviyesinde olan prim ve istihdam desteklerinin yeni teşvik paketiyle 350 milyon TL seviyesine yükseltildiğini ve 80 bin çalışanın kapsam içine alındığını belirten Hasipoğlu, çalışma hayatında ilk kez sigortalı olarak istihdam edilecek KKTC vatandaşları için işverenlere sağlanan aylık maaş desteğinin 20 bin TL’den 35 bin TL’ye çıkarıldığını, bu kişilerin sosyal güvenlik primlerinin yüzde 100 oranında devlet tarafından karşılandığını açıkladı.

Özel sektörde istihdam edilen 36 engelli çalışan için toplam 6 milyon 847 bin 850 TL ücret desteği verildiğini ifade eden Hasipoğlu, engelli birey istihdam eden işverenlere de toplam 1 milyon 97 bin 810 TL sosyal güvenlik prim desteği sağlandığını, ayrıca 5 bin 974 kişiye 215 milyon 813 bin 337 TL engelli nakdi yardımı yapıldığını söyledi.

-Çalışma Dairesi’nde dijital dönüşüm ve İşbul Portalı

2023 yılı ortasından itibaren çalışma izin işlemlerinin dijital ortama taşındığını belirten Hasipoğlu, Şubat 2026’da devreye alınan İşBul Portalı ile iş arayanlar ve işverenlerin aynı platformda buluşturulduğunu söyledi.

Hasipoğlu, KKTC iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının Avrupa Birliği standartları esas alınarak hazırlandığını da kaydetti. Ülkede İSG alanında uzman yetiştiren üç eğitim kurumunun faaliyet gösterdiğini, yaklaşık 150 iş sağlığı ve güvenliği uzmanının çalışma hayatına katkı sunduğunu belirten Hasipoğlu, Çalışma Dairesi ile koordinasyon içerisinde çalışan sekiz yetkili İSG hizmet şirketinin işverenlere profesyonel destek verdiğini söyledi.

-Denetimler yüzde 200 arttı

Denetim oranlarının yüzde 200 artırılarak kayıt dışılık ve iş kazalarıyla mücadelede kararlı adımlar atıldığını vurgulayan Hasipoğlu, iş sağlığı ve güvenliği denetimi yapılan iş yeri sayısının 2023’te 44, 2024’te 117, 2025’te 124 olduğunu açıkladı.

İş kazası tahkikatı sayısının 2023’te 228, 2024’te 423, 2025’te 470’e; kayıt dışı çalışan teftişi yapılan iş yeri sayısının 2023’te 572, 2024’te 754, 2025’te bin 274’e yükseldiğini belirten Hasipoğlu, denetlenen iş yeri sayısının ise 2023’te bin 275, 2024’te 2 bin 394, 2025’te 3 bin 198 olduğunu kaydetti.

Denetimler sonucunda 2023’te 7 milyon TL, 2024’te 11 milyon TL, 2025’te 60 milyon TL ceza kesildiğini ifade eden Hasipoğlu, 2026’da ilk 6 aylık döneminde 529 şikâyetin değerlendirildiğini ve 40 milyon TL ceza uygulandığını söyledi.

-Yasal düzenlemeler ve gelecek vizyonu

Sosyal Hizmetler Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı’nın Haziran 2025’te Meclis komitesinden geçirilerek yürürlüğe konduğunu belirten Hasipoğlu, Özel Bakım Merkezleri ile Özel Huzurevleri Yasa Tasarısı ve Engelli Bakımı ve Rehabilitasyonu Yasa Tasarısı’nın hazırlanarak Meclis komitesine sevk edildiğini açıkladı.

İş Yasası’nda yapılan değişiklikle beş ve üzeri çalışanı olan her işverenin maaş ödemelerini banka yoluyla yapmasının zorunlu hale getirildiğini kaydeden Hasipoğlu, görev süresi boyunca özel sektörde sendikalaşmanın desteklendiğini ve Bakanlık çatısı altında toplu iş sözleşmesi imzalanmasına ev sahipliği yapıldığını söyledi.

Türkiye ile imzalanan iş birliği anlaşmasıyla çalışma hayatı, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında ilişkilerin güçlendirildiğini ve yeni bir dönem başlatıldığını belirten Hasipoğlu, hizmet akitli çalışanlar için meslek türü ve eğitim düzeyi kriterleri esas alınarak, meslek kodlarına göre beyan edilebilecek en alt prime esas kazançların Bakanlar Kurulu tüzüğüyle belirlenmesine olanak tanıyacaklarını ifade etti.

Gelecek dönem hedeflerini de paylaşan Hasipoğlu, sosyal güvenlik sistemini daha da güçlendirmeyi, kayıt dışı istihdamla mücadeleyi sürdürmeyi, engelli ve yaşlı bakım hizmetlerini yaygınlaştırmayı, çocuk koruma sistemini modernize etmeyi ve yerli iş gücünün istihdamını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Şeffaf, hesap verebilir ve sürdürülebilir bir sosyal politika anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan Hasipoğlu, hiçbir vatandaşın geride bırakılmadığı, üreten ve güvence altında olan bir çalışma hayatı hedefi doğrultusunda kararlılıkla yol almaya devam edeceklerini ifade etti.

UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan da, çalıştay çıktılarının partinin gelecek vizyonuna yön vereceğini söyledi.