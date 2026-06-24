Kadınların teknoloji alanındaki kariyer yolculuklarını desteklemek ve genç yeteneklerin iş hayatına kazandırılmasına katkı sağlamak amacıyla, ALBANK ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arasında önemli bir iş birliği protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında, DAÜ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yürütülen TechGirls Projesi yer alan kız öğrencilere staj desteği sağlanması hedefleniyor. Bu iş birliğiyle, genç kadınların teknoloji ve bilişim alanlarında daha fazla deneyim kazanması, mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve kariyer yolculuklarına güçlü bir başlangıç yapmaları amaçlanıyor.

Protokol, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile ALBANK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Şükrü Can tarafından imzalandı.

İmza törenine ayrıca ALBANK Bilgi İşlem Grup Müdürü Bülent Yalçın, İnsan Kaynakları Müdürü Mihriban Aydınçelebi Cesur, DAÜ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Rızaner ile DAÜ TechGirls Projesi’ne destek veren değerli akademisyenler katıldı.