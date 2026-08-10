Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü'nün 3-9 Ağustos tarihlerini kapsayan raporuna göre, çıkan 10 yangında yaklaşık 1.6 milyon TL zarar oluştu.

Açıklamaya göre, yangınların 4'ü elektrik kaynaklı kısa devre, 4'ü söndürülmeden atılan sigara izmariti, 1'i rüzgarın etkisiyle birbirine temas eden elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, diğeri de iş aletlerinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturmasından kaynaklanmış olabilir.

Raporda yangınların 3'ü motorlu araç, 2'si kuru ot ve çöp, 1'i ekin, 1'i anız, 1'i depo, 1'i balya ve 1'de ev yangını olarak sıralandı.

Özel servis olaylarının ise yangına karşı tedbir alma, araçların motor bölümünde ve apartman boşluğunda sıkışan kedilerin kurtarılması, yol güvenliğinin sağlanması, kuyuya düşen koyun ve keçinin kurtarılması, özel görev ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanmasından ibaret olduğu kaydedildi.