Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Keçiören’de bulunan Lavanta ve Gül Bahçesi’nde TÜRKSOY iş birliğiyle gerçekleştirilen şölene; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve davetliler katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Türk dünyasının ortak kültürel mirası, kardeşlik bağları ve gönül birliği ön plana çıkarıldı. Geleneksel halk dansları, film ve belgesel gösterimleri, konserler ile çeşitli kültürel etkinliklerin yer aldığı şölende, kültürler arası dayanışmanın önemi vurgulandı.

-Özçınar Keçiören Belediyesi’ni ziyaret etti

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, program kapsamında Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ı makamında da ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, iki belediye arasındaki kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi, yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve karşılıklı kültürel çalışmaların artırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.