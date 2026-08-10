Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Yüksek Değerlendirme Kurulu, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mehmet Ali Akbaş’ın görev süresinin bir yıl uzatılmasına karar verdi.

GKK Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Yüksek Değerlendirme Kurulu, bugün tamamlanan ağustos ayı olağan toplantısında Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı’nın durumunu ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mensubu albaylardan tuğgeneralliğe yükselecek personelin durumlarını görüşerek karara bağladı.

Yüksek Değerlendirme Kurulu, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mehmet Ali Akbaş’ın, Tuğgeneralliğe Terfii ve Uzatma İşlemleri Tüzüğü kapsamında görev süresinin bir yıl uzatılmasına karar verdi.