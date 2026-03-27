Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda, önceki gün Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri sağ şeritte duran TIR araç tespit ederek şüpheli gördükleri araç sürücüsü 43 yaşındaki Salih Güler’e uyuşturucu testi yaptı. Uyuşturucu madde test cihazıyla yapılan testte metamfetamin tespit edilen Salih Güler tutuklandı. Güler dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru, 25 Mart 2026 tarihinde saat 19.00 sıralarında Lefkoşa Çevre Yolunda yol içerisinde park halinde bir TIR bulunduğu ihbarı aldıklarını belirtti.

Polis, olay yerine gittiklerinde sürücünün tutarsız konuştuğunu ve ayakta durmakta zorlandığını gördüklerini, bunun üzerine alkol ve uyuşturucu testi için Lefkoşa Trafik Şubesine götürüldüğünü söyledi.

Polis, yapılan alkol test sonucunun sıfır çıktığını, tükürükle yapılan uyuşturucu testinde ise metamfetamin tespit edildiğini aktardı. Zanlının kan örneği vermeyi kabul etmediğini belirten polis, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu söyleyerek, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını ve ehliyetine el konulmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, Salih Güler’in bir gün süreyle tutuklu kalmasına ve ehliyetine el konulmasına emir verdi.