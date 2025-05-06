Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde kamu sağlık hizmetlerinin 24 saat kesintisiz sürdürülebilmesi için hekimlerin 24 saatlik nöbetler ve icap nöbetleriyle görev yaptığı belirtildi. Hekimlerin bu hizmeti, mesai saatleri dışında da devam ettirerek hastaların acil durumlarda sağlık hizmeti alabilmesini sağladığına dikkat çekildi.

Bazı branşlarda tek ya da birkaç hekimin görev yaptığına işaret edilen açıklamada, bu durumun bazı hekimleri yılın 365 günü hastaneden gelebilecek çağrılara hazır tutmak zorunda bıraktığı ifade edildi.

Nöbet gününün ardından normal mesainin de sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, söz konusu yoğun ve uzun süreli çalışmanın fiziksel yorgunluğun yanı sıra, kariyer gelişimini ve aile yaşamını da olumsuz etkilediği belirtildi.

Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 25. maddesinin 4. fıkrasında yer alan “Ek çalışma ve nöbet ödeneği, ücret dışında herhangi bir yolla karşılanamaz ve en geç bir ay içinde ödenir.” hükmüne dikkat çekilen açıklamada, son ödemenin Aralık 2024’te yapıldığı ve bunun kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

“Siyaset, bürokrasi ve mafya ilişkileri gazete manşetlerini yakarken ve toplum içinde infial uyandıran bu haberlere iktidar tarafındaki kaygısızlık, belli çıkar gruplarının ülke kaynaklarını nasıl hortumladığı ile ilgili ciddi şüpheleri gözler önüne sermektedir.

Kamu düzenini bozan, yıkan ve talan eden yolsuzluklar ucu her nereye varırsa varsın sorgulanmalı ve cezalandırılmalıdır. Hayali ticarete, kaçakçılığa, insan ticaretine, kamu kaynaklarının yandaş firmalara peşkeş çekilmesine, ihalesiz alımlara, fahiş ücretlerle adrese teslim ihalelere, affedilen vergi yükümlülüklerine, orman arazilerinin ve sahillerin halka kapatılıp etraflarının tel örgülerle kapatılması ve belli kesimlere rant edilmesine artık dur denilmelidir. Bu yolla servet elde edenler sorgulanmalı ve halkın olan halka teslim edilmelidir.”

Sendika, hükümeti yasa gereği en geç bir ay içinde yapılması gereken nöbet ödemelerini derhal gerçekleştirmeye çağırarak, sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığının geciktirilmeden verilmesi gerektiğini vurguladı.