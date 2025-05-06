Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Maria Angela Holguin’in yeniden BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi olarak atanmasının ardından dün ilk görüşmelerini yaptı.

Tatar ve Hristodulidis, ara bölgede Ledra Palace Otel’de bir araya geldi.

Liderlerin görüşmesi saat 11.00’de başladı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart ve diğer BM yetkilileri önce merkeze ilk gelen Tatar'ı, ardından da Hristodulidis'i karşıladı.

İki lider görüşme öncesi, Gençlik Teknik Komitesi’nin dün Ledra Palace Otel’de düzenlediği ilk toplantısına katıldı.

Ledra Palace Otel'deki toplantıda, Gençlik Komitesi üyeleri hakkında liderlere bilgi verilerek, bundaki sonraki toplantıların temelinin atılacağı dünkü toplantının gündemi aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar ile Rum Yönetimi Lideri Hristodulidis, Gençlik Teknik Komitesi'nin toplantısının ardından görüşmeye geçti.

İlk sözü alan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart, Gençlik Teknik Komitesi ve liderlere, toplantıya katılmalarından dolayı teşekkür etti. Stewart, liderlerin dünkü toplantıya katılmasının, komiteye ve yapacakları çalışmalara verilen desteğin güçlü bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Stewart, Gençlik Teknik Komitesi’nin 13’üncü teknik komite ve 10 yılından ardından kurulan ilk komite olduğuna dikkati çekti.

2025 yılının aynı zamanda Birleşmiş Milletlerin Gençlik, Barış ve Güvenlik Gündemi’ne ilişkin aldığı kararın 10’uncu yılı olduğunu belirten Stewart, bu evrensel gündemin gençliği güçlendirerek, sosyal, politik, ekonomik ve hayatın her anlamında anlamlı katılımlarının sağlanması hedefiyle belirlendiğini kaydetti.

Ülkenin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve zorluklarına ortak inisiyatiflerle yanıt verilmesinin beklediğini ifade eden Stewart, Gençlik Teknik Komitesi'ne çalışmalarında başarılar diledi.