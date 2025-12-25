Yakın Doğu Üniversitesinin evsahipliğinde düzenlenen 2025 KickBoks Ligi son müsabakası olan 17. AYDA TİLKİ KickBoks Şampiyonası’na katılan The Wolf Akademi takım halinde şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı. 265 sporcunun katılım gösterdiği şampiyonada Girne’nin En Büyük kulübü The Wolf Akademi büyük bir puan farkı açarak şampiyon olmayı başardı.

2025 Yılı içinde yapılan diğer organizasyonları da kazanarak bu yıl "Triple" yapan The Wolf Akademi Baş Antrenörü Duhan Hak Alparagi şu açıklamayı yaptı:

"Tüm sporcularımı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını Dldilerim. Kulüp Yardımcı antrenör kardeşlerim İlgar Veliyev - Ceren Öney - Hani Syeda ve kardeşim Antrenör Tekhan Ali’ye emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Girne Belediye Başkanımız Sayın Murat Şenkul’a sporumuza ve sporcumuza verdiği değer ve destekten dolayı da ayrıca teşekkür ederim."