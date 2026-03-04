Kıbrıs Türk At Yarışları camiası, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) yönetimine önemli bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bahir Çetinkaya başkanlığındaki dernek dün TJK’nın merkezi olan İstanbul Veliefendi Hipodromunda gerçekleşen ziyaretin ardından olumlu mesajlar verdi.

Gerçekleştirilen toplantıda, camianın hedefleri hem sözlü hem de yazılı olarak TJK yönetim kuruluna iletildi. Görüşmenin son derece verimli geçtiği belirtilirken, temasların at yarışları adına önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Kıbrıs Türk At Yarışları (KTAY) camiası adına yapılan açıklamada, misafirperverlikten dolayı TJK Genel Sekreteri Gülnur Gülerce ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür edildi.

Toplantının, iki taraf arasındaki iş birliğinin güçlenmesi ve geleceğe yönelik projelerin hayata geçirilmesi açısından olumlu sonuçlandığı ifade edildi.

Camia temsilcileri, “Güzel günler çok yakın” mesajıyla sürecin umut verici olduğunu dile getirdi.