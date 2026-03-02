KKTC Golf Federasyonu 2026 Turnuva Programı çerçevesinde gerçekleşen ve her yıl geleneksel olarak yer alan Seniha & Niyazi Öztoprak Open Golf Turnuvası 1 Mart Pazar günü CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında oynandı. Geniş bir katılımla çok güzel bir havada oynanan turnuvanın Şampiyonu 36 Puan ile Gülay Garabli oldu. Stableford formatında, Course Handicap’ın % 90’ı baz alınarak 18 çukur olarak oynanan turnuvada ikinciliği 34 Puan ile Yener Zihni alırken, John Eldridge da 33 Puan ile üçüncülüğü elde etti. Turnuvanın Gross Birincisi ise 20 Puan ile Soner Yetkili oldu.

Turnuva sonrası yenen yemek ve ikramlarla birlikte, kazananların kupaları turnuva sponsoru Dr. Hasan Öztoprak ve ailesi, Golf Federasyonu Başkanı Ali Ratip Doğruer, Golf Federasyonu Kaptanı Hasan Kasapoğluları Ve CMC Golf Kulübü Kaptanı John Murray tarafından takdim edildi.