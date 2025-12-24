Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 24. Üniversite Spor Oyunları kapsamında hentbol müsabakaları ediyor. Organizasyon kapsamında 23 Aralık Salı günü CIU Arena’da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) karşılaştı. Mücadelede baştan sonra üstün olan UKÜ devreyi 22-6, mücadeleyi de 33-16 galibiyetle tamamladı. Hentbolda bugüne kadar alınan sonuçlar ve program şu şekilde:
6 Aralık Cumartesi
UKÜ – KSTÜ: 56-20
DAÜ – YDÜ: 19-22
13 Aralık Cumartesi
ODTÜ – DAÜ: 16-36
YDÜ – UKÜ: 27-38
20 Aralık Cumartesi
ODTÜ – KSTÜ: 21-21
23 Aralık Salı
KSTÜ – YDÜ: 0-10 (Hükmen)
UKÜ-ODTÜ: 33-16
25 Aralık Perşembe
CIU Arena: DAÜ – UKÜ (16.30)
27 Aralık Cumartesi
CIU Arena: UKÜ – GAÜ (Kadın – 15.00)
CIU Arena: YDÜ – ODTÜ (16.30