Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 24. Üniversite Spor Oyunları kapsamında hentbol müsabakaları ediyor. Organizasyon kapsamında 23 Aralık Salı günü CIU Arena’da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) karşılaştı. Mücadelede baştan sonra üstün olan UKÜ devreyi 22-6, mücadeleyi de 33-16 galibiyetle tamamladı. Hentbolda bugüne kadar alınan sonuçlar ve program şu şekilde:

6 Aralık Cumartesi

UKÜ – KSTÜ: 56-20

DAÜ – YDÜ: 19-22

13 Aralık Cumartesi

ODTÜ – DAÜ: 16-36

YDÜ – UKÜ: 27-38

20 Aralık Cumartesi

ODTÜ – KSTÜ: 21-21

23 Aralık Salı

KSTÜ – YDÜ: 0-10 (Hükmen)

UKÜ-ODTÜ: 33-16

25 Aralık Perşembe

CIU Arena: DAÜ – UKÜ (16.30)

27 Aralık Cumartesi

CIU Arena: UKÜ – GAÜ (Kadın – 15.00)

CIU Arena: YDÜ – ODTÜ (16.30