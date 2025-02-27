Girne'de faaliyet gösteren ve başarılı sporcular yetiştirmeye devam eden The Wolf Akademi sporcularından Türker Eren Öney ve Asya Tek Türkiye Eskişehir'de katıldıkları TC Milli Eğitim Bakanlığı Minik ve Yıldızlar Okullararası Kickboks Sampiyonası'nda üçüncülük başarısı yaşadılar. 47 kiloda Point Fighting branşında iki maç kazanarak puan farkıyla Türkiye üçüncüsü olan Türker Eren Öney, KKTC bayrağını kürsüde dalgalandırdı. Asya Tek ise Yıldız Bayan Pointfighting dalında üçüncü olmayı başardı. The Wolf Akademi Baş Antrenörü Duhan Ali Hakparagi de sporcularının bu başarısından dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.