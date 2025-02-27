Güney Lefkoşa Hipodromu’nda 1600 metre mesafede koşulan yarışta, Kıbrıslı Türk jokeyler Berkan Öztürk ve Bahir Çetinkaya’nın atı birinciliği elde etti. İkili, üst üste gelen galibiyetlerle başarılı çıkışını sürdürüyor.

At yarışçılığa profesyonel olarak Kıbrıs’ın güneyinde devam eden Öztürk ve Çetinkaya ikilisinin atları, 1600 metre mesafede koşulan yarışta bir kez daha birincilik elde ederek, hem form grafiğini yükseltti hem de sahiplerinin başarılı çıkışını sürdürdü.

Dün akşam, Güney Lefkoşa Hipodrom’unda yarışan Kıbrıslı Türk Berkan Öztürk ve Bahir Çetinkaya’nın Atı, zor bir grupta ve uzun mesafeli koşuda sahiplerine, at yarışçılığı kariyerlerinde yeni bir galibiyet armağan etti.