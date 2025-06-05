Fileleftheros gazetesi, Rum Kültür Müsteşarı Vasiliki Kassianidu’nun “Taşlarda” isimli kitabın geri çekilmesi için talimat verdiğini yazdı.

Kitabın içinde, “zorunlu nüfus mübadelesi”, 1974 “Türk işgali için savaş çatışmaları” gibi ifadelerin yer aldığı, Rumca ve Kıbrıs Türkçesinden tanınmayan diller olarak bahsettiği, ayrıca Kıbrıs sorunuyla alakalı diplomatik stratejisi açısından tehlikeli ve yanlış olarak nitelendirme bulunması nedeniyle tepkilere yol açtığını kaydeden gazete, kitap içerisindeki ifadelerin “tarihi yanlışlık” olarak da nitelendirildiğini belirtti.

Habere göre, Kültür Müsteşarı Vasiliki Kassianidu, kitabın geri çekilmesi talimatını verdi ve kitabı inceleyen, içerisinde sorunlu ifadelerin bulunduğunu da kabul eden Çağdaş Kültür Dairesi çatısı altındaki gruptan da olaylara ilişkin rapor istedi.

Konunun, Meclis Eğitim Komitesi’nde de görüşülmek üzere kayda alındığını anımsatan gazete, “kitabın denetlenip denetlenmediğini, denetlendiyse içeriği kimin tarafından denetlendiğini, kimin kitaba onay verdiği, denetlenmemişse finansmanın nasıl sağlandığı” şeklindeki soru işaretlerinin ise var olmayı sürdürdüğünü yazdı.

Kültür Müsteşarı Vasiliki Kassianidu dün yaptığı yazılı açıklamada kitabın, Venedik Bienali 19. Uluslararası Mimarlık Sergisinden derhal geri çekilmesi için talimatın verildiğini ifade etti.

Kassianidu, kitabın, hiçbir zaman Kültür Müsteşarlığının onayını almadığına da dikkati çekti.

Öte yandan Alithia gazetesi kitapla ilgili haberinde, kitabın “yasa dışı Türk işgalini siyasi çatışma” şeklinde lanse ettiğini aynı zamanda “birinin resmen tanındığını diğerinin ise tanınmadığından” da söz ettiğini yazdı.