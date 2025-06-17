Darts Federasyonu tarafından geleneksel olarak organize edilen John Swayne Anı Turnuvaları’nın ikincisi önceki akşam Sempati Hotel'de gerçekleştirildi. Lisanslı ve lisanssız dartsa gönül veren ve Swayne'i anmak için bir araya gelenler arasında yapılan turnuvada, Tony Stone şampiyon olurken finaldeki rakibi Faik Amcaoğlu ikincilik, Ali Yeşilada ise üçüncülük kupasına uzanan isimler oldu.

KKDF Başkanı Osman Cenkciler, John'u hiç bir zaman unutmayacaklarını ifade ederken, böylesine anlamlı bir turnuvaya katılan tüm katılımcılara teşekkür etti. Turnuvada başarı elde edenlere ödülleri John'un eşi Maureen Swayne tarafından verildi.

Sonuçlar şöyle;

Şampiyon: Tony Stone

İkinci: Faik Amcaoğlu

Üçüncü: Ali Yeşilada

Yan ödüller:

Göbekten bitiriş: Ali yeşilada (2)

En az darts: Osman Evirgen (15)

En yüksek sayı bitiriş: Osman Evirgen (136)

En yüksek sayı: Ergin Canbolat (180)