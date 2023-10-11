Yusuf Yönlüer Turnuvası’nda ilk şampiyonlar Yüceer ve Sağkanat

The Coffee Hane Yusuf Yönlüer Turnuvası Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında zevkli ve çekişmeli maçlar ile gerçekleşiyor. Turnuvanın ilk şampiyonlar 16 Yaş Kızlarda Kayra Yüceer ve 16 Yaş Erkeklerde Akay Ali Sağkanat oldular.

Kategorilerde oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle;

12 YAŞ KIZLAR – Yarı Final

Beren Başaran – Vera Gazi 0-6 2-6

Nehir Gürses – EnraÇakartaş 1-6 2-6

12 YAŞ ERKEKLER – Yarı Final

Devin Bedevi – Baran Başaran 0-6 4-6

Deniz Hüseyin Önen – Çınar Elmalı 4-6 7-5 6-3

16 YAŞ KIZLAR – Final

Sahil Ece Yerebakan – Kayra Yüceer 0-6 0-6

16 YAŞ ERKEKLER - Final

Kaya Halkseven – Akay Ali Sağkanat 1-6 1-6

