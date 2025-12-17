Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen Mustafa Sabancı Anısına KKTF 2025 Masterler Turnuvası, 15–20 Aralık 2025 tarihleri arasında KKTF kortlarında başladı.

Turnuva; 10, 12, 14 ve 16 yaş kız/erkek ile 13+ Büyük Kadın/Erkek kategorilerinde, klasman puanlarında ilk 8 sırada yer alan sporcuların (en fazla iki kategoriye katılım hakkı ile) mücadele etmesiyle gerçekleştiriliyor.

Organizasyonun ilk günlerinde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

10 Yaş Kızlar – Çeyrek Final

• Çağer Emine Günser – Sena Dilara Tüzmen: 6/0 6/0

• Liz Başman – Erin Tüzünkan: 1/6 0/6

10 Yaş Erkekler – Çeyrek Final

• Karan Karakaşlı – Eral Tüzünkan: 1/6 6/1 10/3

• Kutsal İyikal – Niyazi Akçın: 2/6 3/6

• Sarp Astan – Kerem Behlül: 6/1 6/1

• Mikhail Zonov – Daria Damırchı: 0/6 1/6

12 Yaş Kızlar – Çeyrek Final

• Alisa Sadıkoğlu – İncilay Eren: 1/6 0/6

12 Yaş Erkekler – Çeyrek Final

• Çınar Tüzünkan – Asil Bataryacı: 6/1 7/5

• Uzay Şakir – Daria Damırchı: 1/6 3/6

• Cenk May – Emre Aleks Kural: 1/6 6/7

Mustafa Sabancı anısına düzenlenen turnuva, hafta boyunca oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.