banner913
banner932
“Kuzey Kıbrıs İklim Zirvesi” yapılıyor
“Kuzey Kıbrıs İklim Zirvesi” yapılıyor
21 0
Emrullah Turanlı: Yeni Ercan Havalimanı Turizm ve Yatırım İçin Önemli Fırsatlar Sunacak
Emrullah Turanlı: Yeni Ercan Havalimanı Turizm ve Yatırım İçin Önemli Fırsatlar Sunacak
16 0
 
Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma Belgesi eğitimleri 6 Kasım’da gerçekleştirilecek
Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma Belgesi eğitimleri 6 Kasım’da gerçekleştirilecek
18 0
Devler sahne alacak
Devler sahne alacak
21 0
“Azerbaycan ile ilişkiler bambaşka bir boyuta taşınacak”
“Azerbaycan ile ilişkiler bambaşka bir boyuta taşınacak”
26 0
Şampiyon Melekler Ralli Kupası’nı Bilgimer’ler kazandı
Şampiyon Melekler Ralli Kupası’nı Bilgimer’ler kazandı
21 0
Cihangir, Kartal’ı avladı
Cihangir, Kartal’ı avladı
28 0
banner964

Yusuf Yönlüer Turnuvası ödülleri verildi

banner476

7-17 Ekim tarihlerinde Gönyeli Tenis Kulübü kortlarındayapılan The Coffee Hane Yusuf Yönlüer Turnuvası’nda gruplarında dereceye giren tenisçiler ödüllendirildi

banner974
Yusuf Yönlüer Turnuvası ödülleri verildi
banner971
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gönyeli Tenis Kulübü işbirliğinde düzenlenen The Coffee Hane Yusuf Yönlüer Turnuvası tamamlandı. 7-17 Ekim tarihlerinde Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında gerçekleştirilen turnuva zevkli ve çekişmeli maçlara sahne oldu. Karşılaşmaların tamamlanmasının ardından düzenlenen törene Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da katılım göstererek ödül takdiminde bulundu. 8, 9, 10, 12, 14, 16 yaş ve 13+ büyükler kategorilerinde dereceler şu şekilde oluştu:
 
8 Yaş A Grubu
1. Hasan Eren Çakartaş
2. Niyazi Akçın
Yarı finalistler: Mevsim Metbulut ve Sarp Astan
Çeyrek finalistler: Selin Ünlier ve Kutsal İyikal
 
8 Yaş Alt Grup A Grubu
1. Mikhail Zonov
2. Aybars Öncü
 
8 Yaş B Grubu
1. Haskaran Karakaşlı
2. Deran Özgöray
Yarı finalistler: Masal Nalbantoğlu ve Kerem Behlül
Çeyrek finalistler: Bora Ramiz ve Hazan Anadol
 
8 Yaş Alt Grup B Grubu
1. Alina Yusipova
2. Melin Amber
 
9 Yaş Kızlar
1. Melin Açın
2. Era Meta
Yarı finalistler: Kseniia Bitner, Anna Akinina
 
9 Yaş Erkek A Grubu
1. Hasan Aren Çakartaş
2. Niyazi Akçın
Yarı finalistler: Daria Damichi, Sarp Astan
Çeyrek finalistler: Bora Ramiz, Kerem Behlül
 
9 Yaş Erkek B Grubu
1. Aren Yumurtacıoğlu
2. Karan Karakaşlı
Yarı finalistler: Aren Mustafa İnan, Alexandr Konev
 
10 Yaş Kızlar
1. Anastasiia Elshina
2. Melin Akçın
Yarı finalistler: Müyesser Ekin Gençel, Beren Pilli
Çeyrek finalistler: Sahra Sevgi Sofu, İncilay Eren
 
10 Yaş Erkekler
1. Çağ Refikoğlu
2. Poyraz Vural
Yarı finalistler: Emre Aleks Kural, Tanıl İşgüzar
Çeyrek finalistler: Pars Ozan, Aren Yumurtacıoğlu, Arel Karaoğlan, Osman Aren Başaran
 
12 Yaş Kızlar
1. Vera Gazi  
2. Enra Çakartaş       
 
12 Yaş Erkekler
1. Deniz Hüseyin Önen
2. Baran Başaran
 
12 Yaş Çift Erkekler
Deniz Hüseyin Önen - Baran Başaran
Çınar Elmalı - Asım Aras Astan
 
14 Yaş Kızlar
1. Girne Umut Yerebakan    
2. Almira Akşahin     
 
14 Yaş Erkekler
1. Rüzgar Vural
2. Enver Ada Gençel 
 
16 Yaş Erkekler
1. Akay Ali Sağkanat 
2. Kaya Halkseven
 
16 Yaş Kızlar
1. Kayra Yüceer
2. Sahil Ece Yerebakan
 
13+ Yaş Erkekler
1. Turgay Vural Hıdıroğlu
2. Kaan Dönmez
 
13+ Yaş Kızlar
1. Şengül Tilki
2. Kayra Yüceer
 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.