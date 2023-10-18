Yusuf Yönlüer Turnuvası ödülleri verildi

7-17 Ekim tarihlerinde Gönyeli Tenis Kulübü kortlarındayapılan The Coffee Hane Yusuf Yönlüer Turnuvası’nda gruplarında dereceye giren tenisçiler ödüllendirildi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gönyeli Tenis Kulübü işbirliğinde düzenlenen The Coffee Hane Yusuf Yönlüer Turnuvası tamamlandı. 7-17 Ekim tarihlerinde Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında gerçekleştirilen turnuva zevkli ve çekişmeli maçlara sahne oldu. Karşılaşmaların tamamlanmasının ardından düzenlenen törene Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da katılım göstererek ödül takdiminde bulundu. 8, 9, 10, 12, 14, 16 yaş ve 13+ büyükler kategorilerinde dereceler şu şekilde oluştu:



8 Yaş A Grubu

1. Hasan Eren Çakartaş

2. Niyazi Akçın

Yarı finalistler: Mevsim Metbulut ve Sarp Astan

Çeyrek finalistler: Selin Ünlier ve Kutsal İyikal



8 Yaş Alt Grup A Grubu

1. Mikhail Zonov

2. Aybars Öncü



8 Yaş B Grubu

1. Haskaran Karakaşlı

2. Deran Özgöray

Yarı finalistler: Masal Nalbantoğlu ve Kerem Behlül

Çeyrek finalistler: Bora Ramiz ve Hazan Anadol



8 Yaş Alt Grup B Grubu

1. Alina Yusipova

2. Melin Amber



9 Yaş Kızlar

1. Melin Açın

2. Era Meta

Yarı finalistler: Kseniia Bitner, Anna Akinina



9 Yaş Erkek A Grubu

1. Hasan Aren Çakartaş

2. Niyazi Akçın

Yarı finalistler: Daria Damichi, Sarp Astan

Çeyrek finalistler: Bora Ramiz, Kerem Behlül



9 Yaş Erkek B Grubu

1. Aren Yumurtacıoğlu

2. Karan Karakaşlı

Yarı finalistler: Aren Mustafa İnan, Alexandr Konev



10 Yaş Kızlar

1. Anastasiia Elshina

2. Melin Akçın

Yarı finalistler: Müyesser Ekin Gençel, Beren Pilli

Çeyrek finalistler: Sahra Sevgi Sofu, İncilay Eren



10 Yaş Erkekler

1. Çağ Refikoğlu

2. Poyraz Vural

Yarı finalistler: Emre Aleks Kural, Tanıl İşgüzar

Çeyrek finalistler: Pars Ozan, Aren Yumurtacıoğlu, Arel Karaoğlan, Osman Aren Başaran



12 Yaş Kızlar

1. Vera Gazi

2. Enra Çakartaş



12 Yaş Erkekler

1. Deniz Hüseyin Önen

2. Baran Başaran



12 Yaş Çift Erkekler

Deniz Hüseyin Önen - Baran Başaran

Çınar Elmalı - Asım Aras Astan



14 Yaş Kızlar

1. Girne Umut Yerebakan

2. Almira Akşahin



14 Yaş Erkekler

1. Rüzgar Vural

2. Enver Ada Gençel



16 Yaş Erkekler

1. Akay Ali Sağkanat

2. Kaya Halkseven



16 Yaş Kızlar

1. Kayra Yüceer

2. Sahil Ece Yerebakan



13+ Yaş Erkekler

1. Turgay Vural Hıdıroğlu

2. Kaan Dönmez



13+ Yaş Kızlar

1. Şengül Tilki

2. Kayra Yüceer



