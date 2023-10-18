Yusuf Yönlüer Turnuvası ödülleri verildi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gönyeli Tenis Kulübü işbirliğinde düzenlenen The Coffee Hane Yusuf Yönlüer Turnuvası tamamlandı. 7-17 Ekim tarihlerinde Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında gerçekleştirilen turnuva zevkli ve çekişmeli maçlara sahne oldu. Karşılaşmaların tamamlanmasının ardından düzenlenen törene Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da katılım göstererek ödül takdiminde bulundu. 8, 9, 10, 12, 14, 16 yaş ve 13+ büyükler kategorilerinde dereceler şu şekilde oluştu:
8 Yaş A Grubu
1. Hasan Eren Çakartaş
2. Niyazi Akçın
Yarı finalistler: Mevsim Metbulut ve Sarp Astan
Çeyrek finalistler: Selin Ünlier ve Kutsal İyikal
8 Yaş Alt Grup A Grubu
1. Mikhail Zonov
2. Aybars Öncü
8 Yaş B Grubu
1. Haskaran Karakaşlı
2. Deran Özgöray
Yarı finalistler: Masal Nalbantoğlu ve Kerem Behlül
Çeyrek finalistler: Bora Ramiz ve Hazan Anadol
8 Yaş Alt Grup B Grubu
1. Alina Yusipova
2. Melin Amber
9 Yaş Kızlar
1. Melin Açın
2. Era Meta
Yarı finalistler: Kseniia Bitner, Anna Akinina
9 Yaş Erkek A Grubu
1. Hasan Aren Çakartaş
2. Niyazi Akçın
Yarı finalistler: Daria Damichi, Sarp Astan
Çeyrek finalistler: Bora Ramiz, Kerem Behlül
9 Yaş Erkek B Grubu
1. Aren Yumurtacıoğlu
2. Karan Karakaşlı
Yarı finalistler: Aren Mustafa İnan, Alexandr Konev
10 Yaş Kızlar
1. Anastasiia Elshina
2. Melin Akçın
Yarı finalistler: Müyesser Ekin Gençel, Beren Pilli
Çeyrek finalistler: Sahra Sevgi Sofu, İncilay Eren
10 Yaş Erkekler
1. Çağ Refikoğlu
2. Poyraz Vural
Yarı finalistler: Emre Aleks Kural, Tanıl İşgüzar
Çeyrek finalistler: Pars Ozan, Aren Yumurtacıoğlu, Arel Karaoğlan, Osman Aren Başaran
12 Yaş Kızlar
1. Vera Gazi
2. Enra Çakartaş
12 Yaş Erkekler
1. Deniz Hüseyin Önen
2. Baran Başaran
12 Yaş Çift Erkekler
Deniz Hüseyin Önen - Baran Başaran
Çınar Elmalı - Asım Aras Astan
14 Yaş Kızlar
1. Girne Umut Yerebakan
2. Almira Akşahin
14 Yaş Erkekler
1. Rüzgar Vural
2. Enver Ada Gençel
16 Yaş Erkekler
1. Akay Ali Sağkanat
2. Kaya Halkseven
16 Yaş Kızlar
1. Kayra Yüceer
2. Sahil Ece Yerebakan
13+ Yaş Erkekler
1. Turgay Vural Hıdıroğlu
2. Kaan Dönmez
13+ Yaş Kızlar
1. Şengül Tilki
2. Kayra Yüceer
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