U13'lerde şampiyon GAÜ

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, etkinliklerine hafta sonu devam etti. Federasyon, 21 Ekim Cumartesi günü U13 Takım Şampiyonası düzenledi. Oynanan müsabakalar sonrasında kızlar ve erkeklerde Girne Amerikan Üniversitesi şampiyonluğa ulaştı.
Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuvada zevkli mücadeleler oynandı. Girne Amerikan Üniversitesi, her iki kategoride de başarılı maçlar oynayarak şampiyonlukları topladı.
Müsabakalar sonrasında dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi. Sıralama şu şekilde oluştu;
Erkekler
1.GAÜ
2.Arucad Anka Spor Derneği
3.Miracle Karşıyaka
Kızlar
1.GAÜ
2.Arucad Anka Spor Derneği
3.Bekiroğulları MTAYD
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